Mafia, blitz a Palermo: 16 fermi nel mandamento di Ciaculli

carabinieri

Sedici persone ritenute a vario titolo responsabili dei reati di associazione a delinquere di tipo mafioso ed estorsione aggravata dal metodo mafioso sono state sottoposte a fermo in un'operazione congiunta di carabinieri e polizia di Palermo. In carcere sono finiti i capi del mandamento di Ciaculli (ex Brancaccio) e delle famiglie di Brancaccio e Roccella.