Madre e figlio scomparsi nel Messinese, nessun esito da ricerche sub

Non hanno dato alcun esito le ricerche, effettuate dai sommozzatori in un laghetto artificiale nelle vicinanze di Caronia (Messina), di Viviana Parisi, la 43enne dj scomparsa da due giorni insieme al figlio Gioele. La procura di Patti, che ha aperto un'inchiesta, sta interrogando parenti e amici ma ancora non sarebbero emerso nulla di rilevante. Il marito, Daniele Mondello, ha ribadito che non crede alla tesi di un allontanamento volontario.