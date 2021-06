Lipari, si sporge da un punto panoramico e precipita: muore turista

Donnavventura

Un turista è morto a Lipari, nelle isole Eolie, precipitando in una scarpata mentre stava ammirando il paesaggio da un punto panoramico. Probabilmente l'uomo ha perso l'equilibrio per scattare alcune foto ed è caduto per almeno cento metri. A dare l'allarme alle forze dell'ordine altri turisti che si trovavano nella zona. E' servito l'intervento dei vigili del fuoco e di un elicottero per recuperare il cadavere, in un'operazione durata circa due ore.