Lampedusa, veliero Alex posto sotto sequestro dalla Gdf: migranti sbarcano

"Basta attacchi ai militari. Esigiamo rispetto". Così fonti della Difesa. "Forse al Viminale non sanno come funzionano le cose, non sanno che gli Stati maggiori si relazionano con tutte le articolazioni dello Stato, incluso il Viminale stesso. Quanto riportato in queste ore ci sorprende, siamo alla mitologia. Lo ripetiamo: esigiamo rispetto per i nostri militari", aggiungono.