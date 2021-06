Lampedusa, il sindaco: "Continua silenzio di Draghi sui migranti"

Ansa

Dopo l'ennesima strage di migranti, il sindaco di Lampedusa e Linosa, Totò Martello, attacca il presidente del consiglio. "Continua il silenzio nei confronti del sindaco di Lampedusa da parte del presidente Draghi - ha detto -. Sono passati 15 giorni, se non di più, da quando ho chiesto d'essere convocato per discutere di quello che avviene nel Mediterraneo. Non si vuole prendere coscienza di quello che succede".