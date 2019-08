La Guardia costiera dà l'ok all'ingresso di Open Arms a Lampedusa

Arriva l'ok della Guardia costiera all'ingresso della nave Open Arms nel porto di Lampedusa. Il Comando generale di corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera e il ministero delle Infrastrutture hanno infatti diffuso un documento in cui si legge che "non vi sono impedimenti di sorta" all'attracco. E' questa la risposta data agli avvocati di Open Arms, che avevano chiesto di "autorizzare senza ulteriore indugio" l'ingresso in porto della nave.