Italiana in coma in Inghilterra: Messina si mobilita per farla tornare

Il grande cuore degli abitanti di Santa Teresa di Riva, nel Messinese, riporterà Vera Vigano a casa. La 41enne, colpita all'improvviso da un malore, da luglio è in coma a Birminghan, in Gran Bretagna, dove si trovava per lavoro. Suo padre Pippo, allora, aveva lanciato un appello per farla rientrare in Italia. E la solidarietà che è stata mobilitata, grazie a una raccolta fondi, permetterà alla donna di essere curata in una struttura di Brescia. Mentre altre iniziative nel suo nome vengono organizzate.