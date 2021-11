Isola di Vulcano, prima notte fuori casa per abitanti della "zona rossa"

Istockphoto

Hanno trascorso la prima notte lontani da casa gli abitanti della "zona rossa" attiva al porto di Vulcano, per le esalazioni gassose emesse dal cratere. La misura è attiva per 30 giorni dalle 23 alle 6. L'isola delle Eolie è stata controllata nel corso di tutta la notte per garantirne la sicurezza e per vigilare sulle case vuote. Ai cinque militari dell'Arma già presenti sull'isola, se ne sono aggiunti altri 15.