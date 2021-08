Incendio a Gibellina, sindaco: gesto criminale contro il Cretto di Burri

Ansa

"La delinquenza non si ferma nemmeno davanti ai luoghi sacri. Per fortuna il cretto di Burri non è stato danneggiato dalle fiamme che hanno distrutto la macchia mediterranea che lo circonda". Lo dice il sindaco di Gibellina Salvatore Sutera, ringraziando i vigili del fuoco che sono riusciti a domare l'incendio che ha lambito il Cretto, l'opera di land art realizzata da Alberto Burri tra il 1984 e il 1989 nel luogo in cui sorgeva la città vecchia.