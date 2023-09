Incendi, allerta rossa in tre province della Sicilia

Allerta rossa incendi in Sicilia, nelle province di Palermo, Trapani e Messina.

Il capo della Protezione civile regionale, Salvatore Cocina, ha diramato l'allarme per le alte temperature e i venti di scirocco e ha chiesto ai sindaci di attivare i centri operativi comunali per coordinare gli interventi. Incendi di macchia mediterranea si sono registrati nella notte in provincia di Palermo. Nel Partinicese i roghi sono divampati nei pressi del santuario della Madonna del Ponte. Roghi anche nelle periferie di Terrasini, Balestrate e Giardinello. Le fiamme che in alcuni casi hanno minacciato le abitazioni.