Incendi in Sicilia, 150 persone evacuate via mare a Catania 

Ansa

Centocinquanta persone, bloccate dagli incendi nei villaggi costieri di Primosole e Azzurro, nel Catanese, sono state salvate da mezzi navali e personale della Capitaneria di porto. Per fuggire alle fiamme si sono recate sulla spiaggia dove sono state soccorse dalla guardia costiera via mare con dei gommoni. Le persone messe in salvo che hanno perso la case negli incendi saranno ospitate nel Palazzetto dello sport di Catania.