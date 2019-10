Genova, arrivata Tafida: la bimba affetta da grave lesione cerebrale

La piccola Tafida Raqeeb è arrivata a Genova ed è stata ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Gaslini. La bimba, che è affetta da una grave lesione cerebrale, è stata trasferita dalla Gran Bretagna in Italia per volere della famiglia poiché a Londra le avrebbero interrotto le cure vitali. A seguire la battaglia legale è l'avvocato dell'associazione Giuristi per la vita, Filippo Martini. La famiglia ora chiede la cittadinanza per motivi umanitari.