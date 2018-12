Gela, rissa tra mamme alla recita di Natale, la preside: "Mi costituirò parte civile"

La rissa è esplosa domenica, poco prima dell'inizio della recita di Natale: oggetto del contendere tra le due mamme il posto per girare il video dello spettacolo. Calci, pugni e spintoni che ben preso hanno coinvolto anche i rispettivi mariti. I bambini in lacrime sono stati portati via e la "festa" è finita in un fuggi-fuggi generale.



I protagonisti della rissa (due donne e due uomini, che hanno riportato graffi e contusioni) sono stati fermati e trasferiti in commissariato dove sono stati identificati e deferiti alla magistratura. Alcuni video girati dalle mamme con i telefonini sono stati acquisiti agli atti delle indagini per identificare altri partecipanti alla rissa.