Gdf Catania sequestra 37 kg marijuana e arresta due persone

ansa

La guardia di finanza di Catania ha sequestrato 37 chilogrammi di marijuana ed arrestato due spacciatori in due distinte operazioni antidroga. Nel primo caso è stato bloccato un "corriere" di 43 anni che aveva in auto 13 kg di marijuana ad alto potenziale stupefacente contenuti in 11 buste sottovuoto. Un 33enne invece è stato arrestato per il possesso di 24 kg di marijuana.