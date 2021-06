G20 Catania, sei membri delegazione Indonesia positivi al Covid

Ansa

Sei componenti della delegazione indonesiana alla riunione ministeriale per l'Istruzione e il Lavoro del G20 a Catania sono risultati positivi al coronavirus. Nessuno di loro ha partecipato ai lavori in corso. I sei, arrivati con tampone negativo, sono risultati positivi a un successivo controllo. Sono stati presi in carico dalle autorità sanitarie e sono ospiti, asintomatici, di un Covid hotel della provincia.