Furti e rapine a Palermo: sgominata banda, presi anche due minorenni

La polizia sta eseguendo nove ordinanze cautelari nei confronti di una banda accusata di furti e rapine agli esercizi commerciali di Palermo. Tre maggiorenni e due minorenni sono accusati di far parte di un'associazione per delinquere per mettere a segno decine di colpi. I reati erano spesso preceduti da accurati sopralluoghi. Grazie alle intercettazioni sono stati recuperati oggetti in oro per un valore di 35mila euro.