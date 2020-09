Fu operata al cervello in Germania grazie a raccolta fondi, ma il tumore la uccide: Messina piange 18enne pallavolista

Dalla Sicilia alla Germania per l'intervento contro il tumore al cervello: addio a pallavolista 18enne Facebook 1 di 5 Facebook 2 di 5 Facebook 3 di 5 Facebook 4 di 5 Facebook 5 di 5 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono passati appena due mesi dall'apertura della raccolta fondi per quell'intervento al cervello in Germania che avrebbe potuto salvarla. Poi l'operazione riuscita e il ritorno a casa, in Sicilia, dove però, si è spenta. Sono stati due mesi intensi gli ultimi di vita di Angelica Abate, 18enne messinese promessa del volley, che da febbraio lottava contro un raro cancro al cervello. Due mesi altrettanto intensi per la sua famiglia e gli amici che erano riusciti a raccogliere i 100mila euro necessari per quell'intervento, il terzo in poco tempo. Ma Roccamulera (Messina) ora piange la giovane: nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino e anche la Federazione Italiana Pallavolo le rende, in un post su Facebook, l'ultimo saluto.