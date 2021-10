28 ottobre 2021 10:27

Maltempo, piove tutta la notte a Pantelleria: scuole chiuse

Per tutta la notte Pantelleria è stata colpita da un nubifragio che ha provocato danni, disagi e allagamenti. Diversi muretti sono caduti per la furia dell'acquazzone. Il sindaco Vincenzo Campo ha emesso un'ordinanza di chiusura per le scuole. La pioggia molto intensa era iniziata a cadere già dal pomeriggio di mercoledì, allagando il centro abitato e creando problemi alla circolazione. Le strade delle contrade si sono infatti trasformate in veri e propri fiumi, suscitando forte preoccupazione tra gli abitanti.