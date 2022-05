01 maggio 2022 19:18

"Cercasi schiavo", Lipari tappezzata con manifesti provocatori

Per il Primo Maggio il centro storico di Lipari è stato tappezzato di manifesti con la scritta "Cercasi schiavo". Un messaggio provocatorio, nel giorno della Festa del Lavoro, per denunciare presunte violazioni contrattuali nel settore turistico. Nel manifesto si legge: "Per la stagione estiva 800 euro al mese, 10 ore al giorno, no Tfr. Contratto irregolare o stipendio a nero. Giorno libero? Ah ah!"

"Gli interessati - si legge ancora sul manifesto - sono invitati a confrontarsi con i loro colleghi, ad attivare solidarietà, a organizzarsi e a far valere i propri diritti. Buon 1° Maggio".