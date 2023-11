Forestale, lo scandalo parentopoli in Sicilia

A "Quarta Repubblica" il caso del concorso da 46 posti: primo il figlio di un ex dirigente

"Quarta Repubblica" torna sugli scandali della burocrazia italiana, stavolta portando alla luce il caso del concorso per la Forestale in Sicilia, a cui hanno partecipato alla prima prova 20mila candidati tra Catania e Siracusa. Un nuovo caso-parentopoli, infatti, è scoppiato sul concorso che bandiva 46 posti da agenti forestali. Il figlio dell’ex capo della Forestale siciliana, Giovanni Salerno, risulta essere arrivato primo in graduatoria, con l'eccezionale media sessanta risposte corrette a sessanta domande. Tuttavia, il programma di Rete 4 condotto da Nicola Porro solleva molti dubbi sull'esito della selezione che si è tenuta dal 24 al 27 ottobre scorsi.



Inoltre, tra le 60 domande del concorso, ce n'era una alla quale era impossibile rispondere, chiedeva quanti fossero i deputati dell’Assemblea regionale siciliana, dando tre opzioni tutte sbagliate: "60", "120" o "90". I seggi dopo la riforma dal 2017 sono diventati settanta. Tuttavia, non è il solo tra i primi classificati del concorso a finire nel mirino delle polemiche perché "figlio di...", nella graduatoria infatti figura anche il nipote di un ex assessore comunale di Palermo.