Folla a Palermo, il titolare di un locale della Vucciria: "Da noi assembramento impossibile da evitare, chiudiamo"

Impossibile riaprire rispettando tutte le misure anti Covid, per questo il locale di Palermo "Taverna Azzurra" ha deciso di chiudere nuovamente "fino a data da destinarsi".

Lo ha annunciato a "Mattino Cinque" Piero Sutera, proprietario del bar che si trova nella zona del mercato della Vucciria, finito nella bufera per la ressa di giovani che si è formata, davanti all'ingresso, alla riapertura dopo il lockdown. "Non mi sento responsabile, ho seguito alla lettera le linee guida, ma il nostro è un locale dove l'assembramento è scontato, anche se ce la mettiamo tutta", spiega l'imprenditore che ha così deciso di chiudere, in attesa di tempi e condizioni migliori.