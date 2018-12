Eruzione Etna, riapre con limitazioni l'aeroporto di Catania

E' stato riaperto, con limitazioni operative, l'aeroporto catanese di Fontanarossa che da lunedì subisce chiusure dello spazio aereo per l'attività eruttiva dell'Etna. Per ora sono consentiti 4 movimenti aerei l'ora che saranno solo in atterraggio non essendo previste partenze. Sono continuate intanto nella notte e anche in mattinata le scosse di terremoto sul vulcano registrate dall'Ingv: oltre 130 scosse in 24 ore.