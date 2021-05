Enna, dodicenne ferita con un coltello a scuola da una compagna 

Una dodicenne è stata aggredita con un coltello nel bagno della scuola da una sua compagna di 14 anni. E' accaduto ad Enna. La ragazzina colpita ha riportato ferite alle mani, alle braccia, al volto e ad un orecchio. La 14enne è seguita da un insegnante di sostegno per problemi relazionali.

La dodicenne è stata colpita di striscio da quattro coltellate e subito trasportata nel pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Enna. Le sue condizioni sono buone, non è in pericolo di vita e secondo i medici le ferite non lasceranno cicatrici.

L'aggressione e i provvedimenti - Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la dodicenne è stata aggredita appena uscita dal bagno della scuola dalla compagna. Colpita dopo una colluttazione, la ragazzina è riuscita a raggiungere il corridoio della scuola e a dare l'allarme. Il dirigente scolastico ha informato la procura della Repubblica del Tribunale per i minori, mentre la 14enne è stata momentaneamente allontanata dalla scuola.