Firenze, 13enne aggredita da sette coetanei: il video postato sui social | Minori denunciati

Il fatto risale alla scorsa settimana. La vittima era già stata presa di mira più volte, in particolare da una studentessa poco più grande di lei, che l'ha picchiata anche questa volta. Dopo l'aggressione, è stata portata in ospedale e dimessa con sette giorni di prognosi. Il video in questione dura 3 minuti e 26 secondi ed è stato condiviso in un gruppo WhatsApp e su Instagram.

"E' agghiacciante, in sette contro una. Non avrò pace fino a quando non saranno intercettati i genitori di questi ragazzi. Hanno tutti tra i 13 e i 14 anni e saranno gli uomini e le donne di domani. Mia figlia da una settimana ha crisi di pianto, non dorme e ha paura a tornare a scuola. Ha paura di essere derisa - ha detto il padre a La Nazione - Io preferisco non guardarlo quel video, mi fa male. Mi fa male vedere lei così indifesa e sola in mezzo al branco. E mi fa ancora più male vedere così tanta cattiveria da parte di ragazzini”.

Dal giorno dell'aggressione la vittima è chiusa in casa, esce solo con la famiglia. "Non è la prima volta, a dicembre è stata picchiata dalla stessa ragazza. In quell’occasione però non abbiamo sporto denuncia. I filmati dell’aggressione sono stati condivisi in una chat di gruppo, postati insieme a insulti di ogni tipo. Qualcuno, su WhatsApp, ha chiesto a tutti i membri di mandare altre immagini. E lei ora si vergogna. Quando dovrebbero essere loro a vergognarsi", ha concluso il padre.