Facebook

E' stato trovato nelle campagne di Nicolosi il corpo di Lucrezia Di Prima, la 37enne scomparsa da venerdì a San Giovanni La Punta, nel Catanese. A indicare ai carabinieri il luogo in cui si trovava il cadavere è stato il fratello della donna, che si sarebbe autoaccusato del delitto. Sul posto i militari dell'Arma, il medico legale e il magistrato della procura di Catania. Non sono state ancora accertate le cause del decesso.