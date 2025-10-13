Donna ferita a coltellate dall'ex nel Siracusano: ricoverata in gravi condizioni | Un mese fa lo aveva denunciato

Il tentato femminicidio si è consumato davanti alla casa di cura dove la donna lavora, una struttura per anziani situata a Canicattini Bagni. Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri e le immagini delle videocamere di sorveglianza, l'aggressore avrebbe atteso la vittima sapendo che avrebbe terminato il turno intorno alle 14. Mentre si dirigeva verso l'auto, è stata avvicinata da Passarello, che ha estratto un coltello e ha inferto numerosi colpi. Una collega presente al momento dell'aggressione ha dato immediatamente l'allarme. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente e hanno trasportato la 33enne all'ospedale di Siracusa in codice rosso.