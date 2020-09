Criminalità, polizia sgomina due bande a Catania: 13 arresti

Tredici persone sono state arrestate dalla polizia a Catania nell'ambito di due operazioni contro altrettante bande specializzate nella commissione di reati predatori. Agenti della Squadra Mobile della Questura hanno sgominato due gruppi criminali dediti uno alle rapine a Tir e l'altro a furti in appartamento con sette arresti eseguiti in flagranza di reato e altri sei in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.