Covid, sospesi a Siracusa 49 medici non vaccinati: "Pessimo esempio"

L'Ordine dei medici di Siracusa, dopo aver ricevuto gli elenchi dall'Asp e aver fatto i dovuti accertamenti, ha sospeso 49 camici bianchi non ancora vaccinati. "Il medico che può e non si vaccina è un pessimo esempio per la società. Le regole si rispettano, così come le indicazioni della comunità scientifica accreditata, altrimenti è meglio cambiar mestiere", ha detto il presidente Anselmo Madeddu.