Covid, Musumeci ai siciliani: aumentano ricoveri, vaccinatevi

In Sicilia contagi e terapie intensive aumentano e Nello Musumeci lancia un appello ai suoi corregionali. "Più delle parole, forse, possono i numeri. Registriamo altri 14 ingressi in terapia intensiva, che fanno salire a 102 le persone ricoverate. Ben 78 di loro non sono vaccinati", scrive su Facebook il presidente della Regione. "Rinnovo l'appello a tutti i siciliani. Continueremo a fare di tutto, ma anche i cittadini facciano la loro parte".