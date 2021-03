Covid, in Sicilia vaccini anche nelle parrocchie: campagna al via il sabato Santo

Covid, nell'hub Fiera del Mediterraneo di Palermo vaccini anche di notte Ansa 1 di 16 Ansa 2 di 16 Ansa 3 di 16 Ansa 4 di 16 Ansa 5 di 16 Ansa 6 di 16 Ansa 7 di 16 Ansa 8 di 16 Ansa 9 di 16 Ansa 10 di 16 Ansa 11 di 16 Ansa 12 di 16 Ansa 13 di 16 Ansa 14 di 16 Ansa 15 di 16 Ansa 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Mentre salgono i nuovi contagi Covid in Sicilia, la Regione lancia la sfida per accelerare la campagna vaccinale cercando di coinvolgere nella somministrazione anche strutture non "convenzionali". Sono già cinquecento, infatti, le parrocchie che hanno messo a disposizione i propri locali per la somministrazione di vaccini rispondendo alla richiesta avanzata dall'assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, a tutte le diocesi dell'isola, in vista delle festività pasquali. La somministrazione delle dosi comincerà il 3 aprile, per il sabato Santo.