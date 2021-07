Covid: in Sicilia tampone per chi arriva da Francia, Grecia e Olanda

istockphoto

La Sicilia ha imposto il tampone obbligatorio anche per chi arriva da Francia, Grecia e Paesi Bassi o vi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti. Lo prevede la nuova ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci. Le stesse misure di prevenzione anti-Covid sono già previste per chi proviene da Spagna, Portogallo e Malta, oltre che da alcuni Paesi extraeuropei. In Sicilia sono state inoltre create due nuove "zone rosse": Caltabellotta e Favara.