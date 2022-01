Covid, in Sicilia le scuole riapriranno giovedì

Ansa

Riapriranno giovedì le scuole in Sicilia. Lo ha deciso la task force regionale, dopo aver valutato la situazione contagi da coronavirus. L'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla, ha spiegato che "non ci sono le condizioni giuridiche per sospendere ulteriormente le attività didattiche". Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Stefano Suraniti, ha sottolineato che "la Sicilia ha dati pandemici più bassi della media nazionale".