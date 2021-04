Covid, in Sicilia disposte quattro nuove zone rosse  

Ansa

Quattro nuove "zone rosse" e proroga per altre otto in Sicilia. Lo ha disposto il presidente della Regione, Nello Musumeci, con un'ordinanza. Le nuove restrizioni - in vigore da venerdì 16 a mercoledì 28 aprile - riguardano: Catenanuova e Cerami, in provincia di Enna; Mussomeli, nel Nisseno; Sant'Alfio, in provincia di Catania.