Covid, Alicudi non più isola virus free: un turista positivo

Ansa

Alicudi, l'isola meno abitata dell'arcipelago delle Eolie, non è più Covid free. Un turista si è infatti sottoposto al tampone presso la guardia medica ed è risultato positivo. Il villeggiante è stato trasferito in elisoccorso a Messina, dove si trova ricoverato presso il policlinico: le persone che sono entrate in contatto con lui sono già state sottoposte al tampone.