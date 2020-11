Covid, a Palermo sarà vietato sostare in strada e sul litorale

lapresse

A Palermo sarà vietato lo stazionamento in centro città dalle 16 alle 22 e per l'intera giornata il sabato e la domenica. Nelle isole pedonali si potrà soltanto camminare o mettersi in fila per entrare nei negozi. Inoltre nel weekend non si potrà sostare in spiaggia in tutto il litorale. E' quanto prevede l'ordinanza anti-Covid del sindaco Leoluca Orlando che entrerà in vigore da giovedì. "Siamo molto preoccupati per la salute pubblica", ha detto.