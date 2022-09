Corruzione, arrestata candidata di FdI alle regionali in Sicilia

La Squadra mobile di Catania ha arrestato per corruzione Barbara Mirabella, candidata alle Regionali in Sicilia per FdI ed ex assessore comunale alla Cultura nella giunta di Salvo Pogliese.

Il gip ha disposto per lei i domiciliari; nell'inchiesta, relativa all'organizzazione di un congresso della Società italiana di chirurgia, sono indagati anche l'ex rettore Francesco Basile, che è stato sospeso per un anno dal ruolo di direttore dell'Uoc della Clinica Chirurgica del Policlinico, e l'imprenditore Giovanni Trovato, che per un anno non potrà esercitare la sua attività nel settore delle forniture ospedaliere.