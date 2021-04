Coronavirus, Musumeci: "La Sicilia non nasconde morti e guariti"

Ansa

Il governo siciliano "non vuole nascondere né i morti né i guariti" legati al coronavirus. E' quanto afferma il presidente della Regione, Nello Musumeci, riferendosi ai 258 decessi e ai seimila guariti ricalcolati venerdì e che hanno scatenato polemiche. "Noi sappiamo essere falchi e colombe, ma in questo caso non vogliamo essere né l'uno e né l'altro. I siciliani devono sapere che al governo c'è gente perbene", aggiunge.