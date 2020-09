Coronavirus, in Sicilia mascherine anche all'aperto se si è tra estranei

Giro di vite intanto in Sicilia: per limitare la diffusione del coronavirus, il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato una nuova ordinanza che prevede l'uso obbligatorio delle mascherine fuori casa se si è tra estranei, registrazione e tamponi rapidi per chi proviene dall'estero, controlli periodici sul personale sanitario e sui soggetti cosiddetti fragili, oltre ai divieti di assembramento. Il provvedimento entrerà in vigore mercoledì.