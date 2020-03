Coronavirus, a Palermo mercati affollati nonostante i divieti

Nonostante i divieti e le misure adottate per contrastare la diffusione del coronavirus, non tutti sono attenti al rispetto delle regole. Come mostrano le telecamere di "Pomeriggio Cinque" durante la puntata di mercoledì 11 marzo, a Palermo il mercato non si è fermato e le persone continuano a invadere le strade senza adottare le dovute precauzioni.

Come spiegato nel corso della trasmissione, al momento sarebbe in corso una riunione per trovare una soluzione e prendere i dovuti provvedimenti.

E dopo le immagini provenienti dal capoluogo della Sicilia, arriva l'appello di Barbara d'Urso: "Volete capire che si tratta del bene di noi tutti? Io comprendo che fare i mercati è importante, allora finché non c'è un ordinanza rigida facciamo il mercato, però stiamo a distanza, rispettiamo le regole. Fate in modo che questo virus così violento non arrivi anche al sud".