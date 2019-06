Concorsi truccati, sospesi il rettore dell'università di Catania e 9 professori

Il rettore dell'ateneo di Catania, Francesco Basile, e 9 professori sono stati sospesi dal servizio in seguito all'inchiesta "Università bandita" su 27 concorsi giudicati "truccati". Sono complessivamente 40 i professori indagati degli atenei di Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Chieti-Pescara, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Padova, Roma, Trieste, Venezia e Verona. Le accuse sono di associazione per delinquere, corruzione e turbativa d'asta.

L'inchiesta riguarda l'assegnazione di 17 posti per professore ordinario, quattro per professore associato e sei per ricercatore.