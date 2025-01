Catania, uccise la sorella per "l'onore della famiglia": confermato ergastolo

Alessandro Alleruzzo, figlio di uno storico capomafia di Paternò, è stato condannato all'ergastolo in via definitiva per l'omicidio della sorella Nunziatina, assassinata con due colpi di pistola nel 1995. L'omicidio, secondo l'accusa, fu commesso perché la vittima tradiva il marito con esponenti del suo clan e di uno rivale. La prima sezione della Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa e confermato la sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania. Un pentito ha confessato che Alleruzzo gli avrebbe "raccontato di aver ucciso la sorella per riscattare l'onore della famiglia". I resti della donna furono trovati il 25 marzo 1998 da carabinieri dopo due telefonate anonime.