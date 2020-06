Catania, uccise il figlio di 3 mesi: condannata a 10 anni di carcere

E' stata condannata a 10 anni di carcere, con il rito abbreviato, Valentina Ferlauto, la 28enne che nel 2018 ha ucciso il figlio di tre mesi "scaraventandolo violentemente a terra", in preda a un raptus. La donna, che non ha mai saputo spiegare il perché dell'omicidio, si trova in una comunità terapeutica assistita.