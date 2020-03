Catania, sfollati a gennaio dopo crollo parziale: la quarantena in alloggi di fortuna di decine di persone

A Catania quattordici famiglie vivono un'emergenza nell'emergenza. Da oltre due mesi non possono rientrare nelle proprie abitazioni, evacuate per precauzione il 20 gennaio scorso dopo il crollo di una palazzina in via Castromarini causato, sembra, da lavori stradali per la realizzazione della metro.

"Striscia la Notizia" ha dato voce a queste persone che in questo momento sono costrette a vivere l'isolamento domiciliare imposto per l'epidemia di coronavirus in alloggi di fortuna. Molti sono ospitati da amici e parenti e nessuno ha dato loro risposte certe su quando e come potranno rientrare nelle proprie abitazioni.



Il comune di Catania si è attivato garantendo a queste famiglie un contributo mensile per l'affitto di 280 euro più un contributo aggiuntivo per pagare le utenze. Il sindaco Salvo Pogliese ha poi spiegato che circa due settimane fa ha fatto richiesta formale, all'autorità giudiziaria, di dissequestro degli immobili coinvolti per avviare i lavori di consolidamento della palazzina a rischio crollo.