Catania, sequestrato un bar abusivo gestito da due fratellini di 9 e 10 anni

A Catania due fratelli di 9 e 10 anni gestivano un bar, con annessa sala giochi e rivendita di fuochi d'artificio, in una struttura abusiva nel popoloso rione Librino. L'edificio è stato sequestrato dalla polizia mentre il padre e il fratello maggiorenne dei due bambini sono stati denunciati. I due minorenni, secondo la Questura, servivano anche bevande alcoliche agli avventori e gestivano la cassa, lavorando in luoghi non salubri e non sicuri.