Catania, il parroco con... il pennarello "riscrive" i cartelli stradali: "La gente deve trovare la chiesa"

"Da due anni lottiamo per un cartello decente, perché la gente possa trovare il percorso verso la chiesa. Niente da fare: i fedeli devono solo affidarsi alla fede, alla Madonna del Carmelo, recitare le invocazioni adatte e poi, chissà, forse arriveranno". Spiega così a La Sicilia il gesto di "riscrivere" i segnali stradali con un pennarello, l'autore dell'iniziativa, padre Giuseppe Cicala, parroco da anni della Chiesa Maria SS del Carmelo di Sciara, frazione di Giarre, nel Catanese. "Non ho ripristinato la scritta 'frazione di Giarre' - ha precisato, poi, polemico, il sacerdote, - perché credo che sia evidente che il nostro piccolo borgo non rientri nella giurisdizione comunale". "Senso civico e amore per la propria comunità a Sciara, dove il parroco don Giuseppe Cicala si scommette in prima persona per il ripristino della segnaletica che indica il paese e la via della parrocchia", ha scritto in un post su Facebook corredato di immagini la Diocesi di Acireale, supportando l'impresa.