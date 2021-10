Catania, geloso della fidanzata su Fb spara al padre della ragazza

ansa

Si era convinto che la fidanzata avesse creato e utilizzato un falso profilo di Facebook, con un'amica, per rimanere in contatto con altri ragazzi del quartiere. Per questo motivo un 18enne ha chiesto un incontro chiarificatore" al padre della ragazza, ferendolo con un colpo di pistola a una gamba. E' l'accusa contestata dalla Procura di Catania a Mikael Kevin Cambria, di 18 anni, che è stato arrestato dai carabinieri.