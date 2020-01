Catania, esami a pagamento inutili per figli prematuri: arrestato medico

Un dirigente medico del reparto di Neonatologia dell'ospedale San Marco di Catania, Alessandro Rodono', è accusato di aver chiesto a genitori di neonati prematuri somme di denaro per effettuare esami inutili. L'uomo, che prospettava gli accertamenti come necessari per valutare le condizione di salute dei piccoli appena nati, è stato arrestato.