Catania, contributo Covid a imprenditori condannati per mafia: denunciati

Erano stati condannati per associazione mafiosa o colpiti da interdittiva antimafia, ma nonostante ciò hanno chiesto e ottenuto il contributo Covid a fondo perduto a sostegno delle imprese. Cinque imprenditori sono stati denunciati alla procura di Catania per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Altri 14 sono stati segnalati per il pagamento della sanzione amministrativa, perché il contributo incassato è inferiore ai 4mila euro.