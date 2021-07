Catania, arrestata famiglia di pusher: due sorelle e rispettivi mariti

ansa

Spaccio di crack e cocaina tutto gestito in famiglia quello scoperto dai Carabinieri a Catania, che hanno arrestato quattro persone: due sorelle, il compagno di una e il marito dell'altra. Le indagini partite dopo la morte per overdose di un pescatore di 57 anni, il cui corpo è stato trovato davanti una palazzina di case popolari di via Toledo. Dalle intercettazioni è emerso nel palazzo lo spaccio di droga.