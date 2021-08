Catania, 26enne uccisa a colpi pistola in strada: ricercato l'ex fidanzato 

Una 26enne, Vanessa Zappalà , è stata uccisa con diversi colpi di arma da fuoco nella notte mentre passeggiava in compagnia di amici sul lungomare di Aci Trezza , frazione marinara di Aci Castello, nel Catanese. A sparare, secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri, sarebbe stato l'ex fidanzato della vittima, che si è poi dato alla fuga ed è tuttora ricercato da militari dell'Arma.

Stando a quanto riportato dai media locali, sarebbe rimasta ferita anche un'altra ragazza, colpita di striscio alla schiena da un proiettile.

Secondo un primo esame, per Vanesse sarebbe stato fatale un colpo che l'ha raggiunta alla testa. La 26enne in passato aveva denunciato per stalking l'ex fidanzato.